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У Харкові проведуть сесію облради: що вирішуватимуть

Політика 10:40   14.06.2024
Оксана Горун
У Харкові проведуть сесію облради: що вирішуватимуть

27 червня у Харкові відбудеться сесія облради. На порядку денному – 64 питання та різне.

“Чергова XХІV сесія обласної ради VIII скликання відбудеться 27 червня. Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко підписала відповідне розпорядження”, – повідомила пресслужба облради.

Серед питань, які планують розглянути: присвоєння звань “Почесний житель Харківської області”; перейменування села Перемога в Лозівському районі, перейменування деяких населених пунктів Шевченківської громади. Також планують ухвалити низку кадрових рішень, розглянути виконання обласних програм та внести до них зміни.

“У разі настання виняткових випадків” дату та час проведення пленарного засідання можуть змінити, йдеться в розпорядженні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 червня у Харкові відбудеться сесія облради. На порядку денному – 64 питання та різне".