Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 26-ї сесії.
Вона відбудеться 24 травня в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00. На цей час в опублікованому порядку денному – лише три питання та “різне”.
Депутати розглянуть документи щодо землеустрою та виділення землі. А також внесуть зміни до положень виконавчих органів Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 26-ї сесії".