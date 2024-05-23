Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 26-ї сесії.

Вона відбудеться 24 травня в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00. На цей час в опублікованому порядку денному – лише три питання та “різне”.

Депутати розглянуть документи щодо землеустрою та виділення землі. А також внесуть зміни до положень виконавчих органів Харківської міськради.