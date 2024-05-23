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Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Політика 09:51   23.05.2024
Оксана Горун
Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 26-ї сесії.

Вона відбудеться 24 травня в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00. На цей час в опублікованому порядку денному – лише три питання та “різне”.

Депутати розглянуть документи щодо землеустрою та виділення землі. А також внесуть зміни до положень виконавчих органів Харківської міськради.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 26-ї сесії".