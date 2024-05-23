Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 26-й, сессии.

Она пройдет 24 мая в дистанционном режиме, информирует пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10:00. На данный момент в опубликованной повестке дня — всего три вопроса и «разное».

Депутаты рассмотрят документы, касающиеся землеустройства и выделения земли. А также внесут изменения в положения исполнительных органов Харьковского горсовета.