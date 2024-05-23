Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
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Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 26-й, сессии.
Она пройдет 24 мая в дистанционном режиме, информирует пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10:00. На данный момент в опубликованной повестке дня — всего три вопроса и «разное».
Депутаты рассмотрят документы, касающиеся землеустройства и выделения земли. А также внесут изменения в положения исполнительных органов Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 26-й, сессии".