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Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Политика 09:51   23.05.2024
Оксана Горун
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 26-й, сессии.

Она пройдет 24 мая в дистанционном режиме, информирует пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10:00. На данный момент в опубликованной повестке дня — всего три вопроса и «разное».

Депутаты рассмотрят документы, касающиеся землеустройства и выделения земли.  А также внесут изменения в положения исполнительных органов Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 26-й, сессии".