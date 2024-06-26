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Харківська облрада може присвоїти статус «почесні» 7 громадянам: хто у списку

Суспільство 12:32   26.06.2024
Вікторія Яковенко
Харківська облрада може присвоїти статус «почесні» 7 громадянам: хто у списку

На сесії Харківської обласної ради, яка призначена на 27 червня, розглядатимуть питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області».

Кандидатами на цей статус стали семеро людей, йдеться у проєкті рішення на сайті облради:

🔹 Архієпископ Митрофан (Бутинський Володимир Ярославович) – архієпископ Харківський і Слобожанський, військовий капелан,

🔹 Гацько Анатолій Федорович, гендиректор ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна», заступник голови правління Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу, депутат Харківської обласної ради VI, VII, VIII скликань, доктор економічних наук, професор,

🔹 Нестеренко Олександр Володимирович, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор, кандидат юридичних наук,

🔹 Смирнов Юрій Олександрович, голова правління Регіонального благодійного фонду «Правопорядок» генерал-полковник, заслужений юрист України,

🔹 Тесленко Сергій Анатолійовичй, голова Об’єднання профспілок Харківської області, депутат Харківської обласної ради VІІІ скликання,

🔹 Федосенко Павло Юрійович, командир військової частини А0501 полковнику ЗСУ, Герой України,

🔹 Хорошун Едуард Миколайовиу, начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, полковник медичної служби ЗСУ, Герой України, заслужений працівник охорони здоров’я України, кандидат медичних наук.

На сайті облради зазначається, що Архієпископ Митрофан (Бутинський Володимир) має понад 20 нагород та відзнак, серед яких – відзнака від президента України, пам’ятний нагрудний знак від ЗСУ, медаль «За оборону міста-героя Харкова» тощо.

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Анатолій Гацько своєю чергою нагороджений орденом «За заслуги» I та II ступеня, а також почесною відзнакою Харківської облради.

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Олександр Нестеренко був командувачем Сухопутних військ ЗСУ оперативно-тактичного угрупування «Суми», а з квітня по червень 2022 року командував зведеним угрупуванням військ по звільненню Харківщини.

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Смирнов також має чималу кількість нагород і відзнак.

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З десяток нагород і відзнак має й кандидат Тесленко.

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Павло ж Федосенко командував 92-ю ОШБр ім. Івана Сірка, яка боронить Харківщину.

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Едуард Хорошун має 15 нагород та відзнак, серед яких – звання «Героя України», відзнака від президента тощо.

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Читайте також: У Харкові проведуть сесію облради: що вирішуватимуть

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської обласної ради, яка призначена на 27 червня, розглядатимуть питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області».".