«Прославився» у справі Гонгадзе: ексміністр МВС не стане «почесним» у Харкові

Харківська облрада передумала присвоювати статус «Почесний громадянин Харківської області» Юрію Смирнову. Депутатка Галина Куц пояснила чому.

«Це колишній міністр МВС часів Кучми, який заявляв, що вбивство журналіста Гонгадзе – звичайна «хуліганка», – зазначила Куц напередодні сесії облради.

Куц побоювалась, що «депутатська більшість може знову протягнути голосування «пакетом» одразу за всіх претендентів на це звання (їх семеро)».

Однак вже вранці 27 червня повідомила, що облрада зняла кандидатуру Смирнова на статус «почесного».

Також на думку Куц, на час воєнного стану взагалі варто припинити надавати такі звання.

«Тим більше, що значні кошти з обласного бюджету йдуть наразі на стипендії Почесним громадянам», – заявила депутатка.