Палац дитячої творчості залишиться в центрі Харкова – ХОВА про оптимізацію

Ініціативу щодо припинення діяльності Палацу дитячої та юнацької творчості у центрі Харкова шляхом його приєднання до станції юних туристів на Нових Будинках пояснили у пресслужбі ХОВА.

Згідно з інформацією, яку надала журналістам речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, Палац дитячої творчості хочуть приєднати до станції юних туристів з метою “створення єдиного потужного центру, який забезпечить високу якість освітніх послуг для дітей та молоді”.

У ХОВА стверджують, що у проєкті рішення, який хочуть винести на сесію обласної ради, гарантоване збереження всіх гуртків та секцій, які працювали в обох закладах. Усі матеріали, обладнання та інвентар мають передати до об’єднаної установи. Крім того, там планують створити нові гуртки за такими напрямками, як STEM-освіта, робототехніка та програмування.

Також у ХОВА зазначили, що жоден із педагогів та вихователів не втратить роботу, але при цьому оптимізація адміністративного апарату внаслідок об’єднання дозволить заощадити близько 1,5 мільйона гривень за рахунок зменшення витрат на оплату праці.

Як уточнила МГ «Об’єктив» Олена Шаповал, про переїзд Палацу дитячої та юнацької творчості з вулиці Сумської, 37 не йдеться.

«Усі залишаються в приміщеннях, у яких і працювали», – наголосила речниця начальника ХОВА.

Тему припинення діяльності Палацу дитячої та юнацької творчості раніше порушила ГО «Харківський антикорупційний центр», опублікувавши листа ХОВА від 2 вересня на ім’я голови облради Тетяни Єгорової-Луценко з проханням винести це питання на чергову сесію.

Активісти звернули увагу, що цей лист підписував не особисто голова ХОВА Олег Синєгубов, а його заступник з питань промисловості, земельних питань та регіональної політики Євген Іванов, бо «начальник адміністрації перебував у службовому відрядженні». При цьому Синєгубов 2 вересня двічі виходив в етер нацмарафону, а за спиною в нього була звична карта та прапор Харківської області.



Фото: ГО “ХАЦ”

Нагадаємо, 24 липня на сесію облради планували винести питання реорганізації еколого-натуралістичного відділу Палацу дитячої та юнацької творчості у районі Соснової гірки. У проєкті рішення йшлося про те, що територію Палацу площею 2,9 га на вулиці Коцюбинського, 15 передадуть новоствореному обласному еколого-натуралістичному центру. Завдяки суспільному резонансу це питання тоді зняли з порядку денного.

“За словами працівників Палацу дитячої та юнацької творчості, чиновників цікавить не тільки територія еколого-натуралістичного відділу, а й будівля за адресою Сумська, 37, проєкт реконструкції якої готується у співпраці з ЮНІСЕФ.”, – пише ХАЦ.