80 млн грн на ремонт укриття на Харківщині має фірма, що будувала фортифікації
Близнюківська сільрада без тендеру уклала угоду з ТОВ “Проєктний альянс” на будівництво укриття в лікарні, вартість угоди становить 79,41 млн грн, повідомляє ХАЦ із посиланням на сайт Prozorro.
У червні 2024 року сільрада укладала угоду з ТОВ “Харківбудсервіс” про будівництво укриття вартістю 83,89 млн грн. Однак ця угода була розірвана. Після цього сільрада уклала нову угоду, уже без проведення торгів.
В обґрунтуванні представники замовника зазначили, що попередній підрядник протягом двох місяців не розпочав роботи, і з ним розірвали угоду. Це вже не перший випадок, коли “Харківбудсервіс” не може виконати угоди, і з ним розривають договір. Минулого року цей підрядник не зміг впоратись з відновленням будинків у Старому Салтові.
Тож після розірвання угоди селищна рада вже без тендеру віддала підряд на будівництво укриття ТОВ “Проєктний альянс”. Окрім “Проєктному альянсу”, розглядали підприємства з Дніпра та Києва, однак цей підрядник запропонував найкращу ціну.
“Вони сказали, що мають вже ремонтні бригади в Близнюках, склади і запропонували зменшити суму на кілька мільйонів. Ми на це подивилися, зраділи і вже 900 тисяч перерозподілили на інші потреби”, – зазначив голова громади.
Власники “Проєктного альянсу” – колишній чиновник Харківської ОДА, депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський. Ще на початку 2023 року, коли компанія почала активно отримувати підряди від ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином рф і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої належить і Микита Рожков (депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”), активно вела бізнес у рф. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проєктного альянсу” змінився.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ремонт, тендер, укрытие, харківщина, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 21:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близнюківська сільрада без тендеру уклала угоду з ТОВ “Проєктний альянс” на будівництво укриття в лікарні, вартість угоди становить 79,41 млн грн, повідомляє ХАЦ із посиланням на сайт Prozorro.".