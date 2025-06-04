Правильное решение — Синегубов о восстановлении лицея в Старом Салтове

Начальник ХОВА Олег Синегубов 4 июня на встрече с харьковскими журналистами рассказал, что лицей в Старом Салтове, который уже повторно разбили «Шахеды», отстраивали до того, как изменилась военная обстановка. Более того — были планы восстановления по Купянску и Купянску-Узловому.

«Правильное, — так ответил на вопрос о том, правильным ли было решение восстанавливать Старосалтовский лицей Олег Синегубов. — Когда принималось решение о восстановлении, мы понимали, где находится враг, какие у нас перспективы были. Когда мы восстанавливали жилье, около 18 объектов, из них 16 – это именно многоквартирные дома. И, конечно, запрос от людей — это восстановление школы, где дети могли бы учиться. И это восстановление одного административного сооружения, где бы находился ЦНАП, больница, ну и, соответственно, орган местного самоуправления. Вот такой формат восстановления. 90% – это жилье, одна, условно говоря, школа, учебное заведение, учебная инфраструктура, и админздание. Далее в процессе восстановления, конечно, военная обстановка поменялась. Я вам больше скажу, у нас были планы восстановления учебных заведений по Купянску, по Купянско-Узловому так же. Но сейчас, конечно, мы об этом речи не ведем».

Начальник ХОВА также считает правильным строительство сейчас укрытия — подземной школы — на базе все того же лицея.

«Это местные средства. Любое развитие системы укрытий или защитных сооружений – для нас это плюс. Потому что это — о безопасности, это о людях. Все защитные укрытия у нас строятся двойного назначения. Что это такое? Это означает, что гражданское население в случае опасности там тоже может укрываться. Люди там, соответственно, проживают. Это просто увеличит у нас систему защитных сооружений по тому или иному населенному пункту. Например, та подземная школа, которая была построена в Коротиче — это единственное укрытие в этом населенном пункте, где люди могут укрыться в принципе. До этого там не было ни одного укрытия, только подвальные помещения частных домохозяйств», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, Старосалтовский лицей ремонтировали в 2023-2024 годах. Он был значительно поврежден еще в 2022-м, когда россияне пытались наступать из Волчанска. Всего на ремонт лицея потратили около 205 миллионов гривен. Тогда предусматривали и ремонт подвала, но это не полноценное укрытие, где можно было бы учиться во время обстрелов. Так что в 2023 году заказали проект на новое строительство — защитного сооружения. В ночь на 6 апреля 2025 года россияне атаковали восстановленный лицей пятью ударными беспилотниками. Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке не сообщил об этом, лишь указав, что «в результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горела палатка со строительными материалами и мебелью на площади 450 квадратных метров, которая находилась на территории двора учебного заведения».