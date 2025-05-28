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Подземная школа в Старом Салтове: ХАЦ заявил о завышении цен в сметах (видео)

Общество 10:24   28.05.2025
Оксана Горун
Подземная школа в Старом Салтове: ХАЦ заявил о завышении цен в сметах (видео) Лицей в Старом Салтове после восстановления и повторного разрушения «Шахедами»

ХАЦ продолжает следить за кейсом повторного строительства на месте школы, которую после восстановления за более чем 200 млн грн, уже раз уничтожили российские «Шахеды».

«Восстановление по-харьковски. Потратили более 200 млн на восстановление лицея, который россияне снова уничтожили. Теперь хотят потратить 145 млн грн на укрытие возле него. В обоих случаях в сметах завышены цены. В обоих случаях тот же подрядчик», — прокомментировали в Харьковском антикоррупционном центре историю создания подземной школы в Старом Салтове.

Стоимость новой серии работ — 145 млн грн. ХАЦ выяснил, что соглашение на строительство укрытия на территории лицея (подземной школы) заключили с той же компанией («Саргон»), которая прежде отстраивала сам Старосалтовский лицей.

Видео: ХАЦ

«Напомним, строительные работы еще не кончились, как туда попал табун российских «Шахедов». Проект предусматривает новое строительство защитного сооружения на 423 человека. Интересно, что первоначально строительство оценивали более чем в 220 млн грн. При этом у проекта есть подтвержденное финансирование из госбюджета на 152 млн грн. Несмотря на то, что цены на основные материалы приближены к рыночным, есть ряд позиций, по которым остаются вопросы. Завышение мы обнаружили на дизель-генераторах, насосах, кирпичах, ремонтной смеси и не только. Кроме того, не все материалы могут быть идентифицированы и проверены», — отметили в  ХАЦ.

Ранее в интервью МГ «Объектив» руководитель ОО «ХАЦ» Дмитрий Булах выразил возмущение тем, что от идеи строить укрытие на территории дважды разрушенного лицея не отказались.

«Та же школа в Старом Салтове восстановленная, снова разбомблена. Ну, очень много вопросов относительно приоритетности. Для меня это выглядит как попытка просто освоить бюджет и вывести средства. Часто. У меня много таких вопросов. Я не вижу анализа ошибок, во многом», — заявил Булах.

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Напомним, Старосалтовский лицей ремонтировали в 2023-2024 годах. Он был значительно поврежден еще в 2022-м, когда россияне пытались наступать из Волчанска. Всего на ремонт лицея потратили около 205 миллионов гривен. Тогда предусматривали и ремонт подвала, но это не полноценное укрытие, где можно было бы учиться во время обстрелов. Так что в 2023 году заказали проект на новое строительство — защитного сооружения. В ночь на 6 апреля 2025 года россияне атаковали восстановленный лицей пятью ударными беспилотниками. Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке не сообщил об этом, лишь указав, что «в результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горела палатка со строительными материалами и мебелью на площади 450 квадратных метров, которая находилась на территории двора учебного заведения».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХАЦ продолжает следить за кейсом повторного строительства на месте школы, которую после восстановления за более чем 200 млн грн, уже раз уничтожили российские «Шахеды»".