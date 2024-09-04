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Строительство фортификаций: в ХОВА объяснили выбор фирмы, смутившей ХАЦ

Харьков 19:03   04.09.2024
Елена Нагорная
Строительство фортификаций: в ХОВА объяснили выбор фирмы, смутившей ХАЦ Фото: Олег Синегубов

Выбор фирмы «Релеванте» субподрядчиком по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области объяснили в ХОВА.

Эту тему поднимали на заседании группы «Прозрачность и подотчетность», информируют в пресс-службе ХОВА.

Как отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов, обсуждали договоры на дооборудование ходов сообщения и мест ведения огня на фортификационных сооружениях, которые были построены в 2023 году и приняты технадзором. Одной из субподрядных организаций на дооборудование выбрали ООО «Релеванте» — с фирмой заключили договоры на четыре объекта на общую сумму 94,7 миллиона гривен.

«В течение 2024 года данное предприятие выполняло работы по строительству фортификационных сооружений на территории Харьковской области в качестве субподрядной организации, поэтому информация о предприятии на платформе Prozzoro отсутствует, — пояснил первый замдиректора департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА Эдуард Яровой. — Согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, среди видов деятельности организации также присутствует строительство жилых и нежилых зданий и строительство других сооружений».

В то же время, отметили в ХОВА, ООО «Релеванте» может выступать и генподрядчиком по строительству фортификаций. В качестве аргументов назвали то, что фирма имеет собственную и частично привлеченную технику (самосвалы, экскаваторы, краны) и «в случае привлечения дополнительных ресурсов имеется сформированный и укомплектованный штат работников».

Вопрос выбора днепровской фирмы «Релеванте» для строительства фортификаций на Харьковщине ранее подняла ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«До 2024 года фирма не имела опыта в строительстве, у нее был только один тендер по продаже бумажной продукции. Из сообщения ХОВА мы узнали, что эта фирма как субподрядчик в 2024-м получила и выполнила работы на семи объектах укреплений в Харьковской и Сумской областях. Вопрос остается открытым: как фирма, которая никогда не выполняла подобных работ, стала субподрядчиком по строительству фортификаций и получила более 70 миллионов гривен», — говорится в публикации активистов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выбор фирмы «Релеванте» субподрядчиком по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области объяснили в ХОВА.".