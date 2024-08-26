Кто будет строить новые фортификации: ХОВА заключила договоров на 244 млн грн

Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА 14-20 августа заключил 12 договоров на строительство фортификаций на общую сумму 244 миллиона гривен.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

По данным ХАЦ, все договоры в систему были загружены 23 августа. Построить фортификации, согласно соглашениям, должны частично до конца ноября 2024 года, частично — до середины января 2025-го.

Три договора на 90 миллионов гривен заключили с ПАО «Трест Жилстрой-1», конечным бенефициарным владельцем которого является Александр Харченко. Фирма в течение последних 10-15 лет остается строительным фаворитом Харьковского горсовета и одним из главных бенефициаров «кооперативной схемы» выделения земли в городе, подчеркивают активисты.

Четыре договора на 62,3 миллиона гривен подписали с ООО «Проектный альянс». Владельцы — бывший чиновник Харьковской ОГА, депутат горсовета Андрей Колос и Александр Сорочинский.

«Еще в начале 2023 года, когда компания уже начала активно получать подряды от ХОВА, среди учредителей был Игорь Рожков. Человек с таким именем в российских реестрах значится гражданином РФ и учредителем нескольких российских фирм. Семья Рожкова, к которой принадлежит и Никита Рожков (депутат Харьковского райсовета, избранный от запрещенной ныне «ОП-ЗЖ») активно вела бизнес в РФ. Собственно, именно после того, как информация о возможном «российском следе» Рожковых стала публичной, перечень владельцев «Проектного альянса» изменился. Фирма «Проектный альянс» фигурировала в уголовных производствах по строительству некачественных фортификаций на Харьковщине. Как установили следователи, это ООО получало древесину от фирм (например, «Герц индустрия»), которые покупали ее у лесхозов и перепродавали ХОВА в два-три раза дороже рыночных цен. Какое-то время совладелицей ООО «Проектный альянс» была Виктория Письмак, известная как помощница экс-заместителя Харьковского городского головы Андрея Руденко», — пишут антикоррупционеры.

Еще два договора на 43,4 миллиона гривен ХОВА заключила с ООО «Строительная компания Спец-Х», ее владельцем является Людмила Мотузова, а руководителем — Юрий Мотузов.

25 миллионов гривен получит ООО «Компания Регион-строй», 14 миллионов — ООО «ОСК-Спецтех», 9,2 миллиона — ООО «Слобожанская строительная компания „Саргон“.

Кроме этого, на 90 миллионов гривен департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА недавно заключил договоров на поставку изделий из проволоки для строительства фортификаций, добавили в ХАЦ.