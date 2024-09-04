Будівництво фортифікацій: у ХОВА пояснили вибір фірми, що збентежила ХАЦ

Вибір фірми «Релеванте» субпідрядником з дообладнання фортифікаційних споруд у Харківській області пояснили у ХОВА.

Цю тему порушували на засіданні групи «Прозорість та підзвітність», інформують у пресслужбі ХОВА.

Як зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов, обговорювали договори на дообладнання ходів сполучення та місць ведення вогню на фортифікаційних спорудах, які були збудовані у 2023 році та прийняті технаглядом. Однією із субпідрядних організацій на дообладнання обрали ТОВ «Релеванте» – з фірмою уклали договори на чотири об’єкти на загальну суму 94,7 мільйона гривень.

«Упродовж 2024 року дане підприємство виконувало роботи з будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області в якості субпідрядної організації, тому інформація про підприємство на платформі Prozzoro відсутня, – пояснив перший заступник директора департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА Едуард Яровой. – Відповідно до виписки з Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, серед видів діяльності організації також присутнє будівництво житлових і нежитлових будівель та будівництво інших споруд».

Водночас, зазначили у ХОВА, ТОВ «Релеванте» може виступати і генпідрядником з будівництва фортифікацій. Як аргументи назвали те, що фірма має власну та частково залучену техніку (самоскиди, екскаватори, крани) і «в разі залучення додаткових ресурсів наявний сформований та укомплектований штат працівників».

Питання вибору дніпровської фірми «Релеванте» для будівництва фортифікацій на Харківщині раніше порушила ГО «Харківський антикорупційний центр».

«До 2024 року фірма не мала досвіду у будівництві, у неї був тільки один тендер з продажу паперової продукції. З повідомлення ХОВА ми дізналися, що ця фірма як субпідрядник у 2024-му отримала і виконала роботи на семи об’єктах укріплень у Харківській та Сумській областях. Питання залишається відкритим: як фірма, що ніколи не виконувала подібних робіт, стала субпідрядником з будівництва фортифікацій та отримала понад 70 мільйонів гривень», — йдеться у публікації активістів.