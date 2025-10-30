Удар по лікарні на Харківщині: суму збитків назвали екологи

Наслідки обстрілу Золочівської лікарні оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

За даними екологів, внаслідок ударів будівля зазнала значних руйнувань. Зазначається, що через атаку та пожежу, яка виникла на місці руйнування, відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.

«Фахівці вже провели розрахунки, які дозволили оцінити масштаби екологічних втрат від цього інциденту. За попередніми даними, розмір збитків, заподіяних довкіллю внаслідок пожежі в інфекційному відділенні КНП «Золочівська лікарня», становить щонайменше 130 тисяч гривень», – встановили екологи.

Нагадаємо, йдеться про нічний обстріл 14 березня. Тоді по лікарні в Золочеві вдарили «шахеди». Внаслідок «прильотів» сталася пожежа. На момент атаки в приміщенні знаходилось 18 працівників медичного персоналу та сім пацієнтів, які перебували у бомбосховищі. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, вона отримала гостру реакцію на стрес.