Удар по больнице на Харьковщине: сумму ущерба назвали экологи
Последствия обстрела Золочевской больницы оценили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
По данным экологов, в результате ударов здание получило значительные разрушения. Отмечается, что из-за атаки и пожара, возникшего на месте разрушения, произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения.
«Специалисты уже провели расчеты, которые позволили оценить масштабы экологических потерь от этого инцидента. По предварительным данным, размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате пожара в инфекционном отделении КНП «Золочевская больница», составляет по меньшей мере 130 тысяч гривен», — установили экологи.
Напомним, речь идет о ночном обстреле 14 марта. Тогда по больнице в Золочеве ударили «Шахеды». В результате «прилетов» произошел пожар. На момент атаки в помещении находились 18 работников медицинского персонала и семь пациентов, находившихся в бомбоубежище. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадала 33-летняя женщина – сотрудница бригады экстренной помощи, она получила острую реакцию на стресс.
Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 12:12