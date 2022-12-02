К юбилею философа. «Сковорода Експрес» будет ходить из Харькова в Ужгород
К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды «Укрзализныця» увековечивает маршрут его путешествий с Харьковщины, сообщила ХОВА.
Теперь рейс №17/18 Харьков — Ужгород будет носить гордое имя «Сковорода Экспресс» в честь выдающегося украинского философа, просветителя-гуманиста, поэта, педагога и путешественника, 300 лет со дня рождения которого будут отмечать 3 декабря этого года.
Поезд будет отправляться и прибывать под специально созданное музыкальное посвящение украинского пианиста-виртуоза Евгения Хмары.
Сегодня, 2 декабря, первый рейс отправится из Ужгорода в 13:25, а прибудет в Харьков уже завтра в 10:01.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 12:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды «Укрзализныця» увековечивает маршрут его путешествий с Харьковщины, сообщила ХОВА.".