К юбилею философа. «Сковорода Експрес» будет ходить из Харькова в Ужгород

К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды «Укрзализныця» увековечивает маршрут его путешествий с Харьковщины, сообщила ХОВА.

Теперь рейс №17/18 Харьков — Ужгород будет носить гордое имя «Сковорода Экспресс» в честь выдающегося украинского философа, просветителя-гуманиста, поэта, педагога и путешественника, 300 лет со дня рождения которого будут отмечать 3 декабря этого года.

Поезд будет отправляться и прибывать под специально созданное музыкальное посвящение украинского пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

Сегодня, 2 декабря, первый рейс отправится из Ужгорода в 13:25, а прибудет в Харьков уже завтра в 10:01.