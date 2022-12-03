У Мінкульті повідомили, у скільки обійдеться відновлення музею Сковороди

На відновлення музею Григорія Сковороди на Харківщині, зруйнованого у травні російською ракетою, потрібно 112 мільйонів гривень, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Зазначається, що Харківська ОВА пообіцяла сприяти виділенню з обласного бюджету ще 450 тисяч гривень на проведення науково-проєктних робіт, необхідних для відновлення будівлі.

Окремо запланована консервація музею, щоб він не продовжував руйнуватися до того, як розпочнеться відновлення. Частину коштів на ці заходи – 50 тисяч доларів – надасть ЮНЕСКО, повідомили у Мінкульті.

“Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Харківською ОВА оголосили збір коштів для відновлення музею”, – також йдеться у повідомленні.

Поки ж Мінкульт пропонує відвідати 3D-екскурсію музеєм Сковороди і побачити на власні очі, як виглядав заклад до і після влучання російської ракети. Цей проєкт створено в межах співпраці МКІП та Google.

Нагадаємо, що музей був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети пізно ввечері 6 травня. Експозицію вдалося врятувати — її ще до обстрілу перемістили у безпечне місце. 350 тисяч гривень на відновлення музею раніше передав лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук. А гурт Kalush Orchestra пожертвував 300 тисяч, які виручив від продажу контрабаса.

Також нагадаємо, що 2 грудня у музеї Григорія Сковороди відбувся захід до 300-річчя філософа. Як зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов, наразі планується консервація будівлі, покликана зберегти приміщення від опадів. Паралельно розробляється проєкт повномасштабної реконструкції музею.

Про те, що відновлення коштуватиме кілька десятків мільйонів гривень, раніше повідомляв міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.