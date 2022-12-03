Live
  • Субота 03.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🔴

300 років Сковороді: міністр культури розповів про долю музею на Харківщині

Культура 13:57   03.12.2022
Олена Нагорна
300 років Сковороді: міністр культури розповів про долю музею на Харківщині

3 грудня виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди. Музей видатного українського філософа та поета на Харківщині 6 травня був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети. Наразі будівлю готують до консервації, а на її відновлення знадобиться кілька десятків мільйонів гривень, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в етері національного телемарафону.

“Приблизний кошторис ми розуміємо, але перед війною у нас було схвалено план глобальної реставрації всього цього маєтку, всього парку – там досить велика територія. Ми, безперечно, якби не війна, зустрічали б це 300-річчя в Сковородинівці. Але, тим не менш, заходи і в Харківській області, і в Полтавській, і в Київській будуть відбуватися, присвячені ювілею”, – зазначив Ткаченко.

За його словами, Харківська ОВА та ЮНЕСКО погодилися виділити кошти на роботи з консервації музею – щоб зберегти його для того, щоб у майбутньому розпочати відновлення.

“Це своєрідний потік коштів, тому що і марка, яка була випущена, була направлена на те, щоб зібрати кошти. Але наразі нам потрібні термінові кошти не на відновлення, а на консервацію. А на це кошти виділяють обласна військова адміністрація і ЮНЕСКО”, – сказав міністр культури.

Також він висловив думку, що росіяни також розуміють масштаб особистості українського філософа, саме тому вдарили по музею, що знаходиться в селі, і поряд із яким немає жодних інших об’єктів.

“Парк там великий, і це може бути своєрідним місцем паломництва для людей з усього світу. Там могила Сковороди знаходиться. Українцям є, ким пишатися”, – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що музей був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети пізно ввечері 6 травня. Експозицію вдалося врятувати — її ще до обстрілу перемістили у безпечне місце. 350 тисяч гривень на відновлення музею раніше передав лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук. А гурт Kalush Orchestra пожертвував 300 тисяч, які виручив від продажу контрабаса.

Також нагадаємо, що 2 грудня у музеї Григорія Сковороди відбувся захід до 300-річчя філософа. Як зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов, наразі планується консервація будівлі, покликана зберегти приміщення від опадів. Паралельно розробляється проєкт повномасштабної реконструкції музею.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

13:12
Везли хліб: двоє чоловіків підірвалися в полі на Харківщині (фото)
12:52
У храмі на Харківщині вбили собаку: священник звернувся в поліцію (фото)
12:31
Виключений із “Блоку Кернеса” депутат заявив, що його не допустили до сесії
11:50
Сесія Харківської облради: депутати не схотіли перейменовувати театр Пушкіна
11:19
Була Пушкінська, стане Бандери: 22 вулиці перейменовують в Ізюмі (перелік)

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «300 років Сковороді: міністр культури розповів про долю музею на Харківщині»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 13:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 грудня виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди. Музей видатного українського філософа та поета на Харківщині 6 травня був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети. Наразі будівлю готують до консервації, а на її відновлення знадобиться кілька десятків мільйонів гривень, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в етері національного телемарафону.".