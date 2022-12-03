300 лет Сковороде: министр культуры рассказал о судьбе музея на Харьковщине

3 декабря исполняется 300 лет со дня рождения Григория Сковороды. Музей выдающегося украинского философа и поэта на Харьковщине 6 мая был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты. Сейчас помещение готовят к консервации, а на его восстановление понадобится несколько десятков миллионов гривен, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

«Приблизительную смету мы понимаем, но перед войной у нас был одобрен план глобальной реставрации всего этого имения, всего парка — там достаточно большая территория. Мы, бесспорно, если бы не война, встречали бы это 300-летие в Сковородиновке. Но, тем не менее, мероприятия и в Харьковской области, и в Полтавской, и в Киевской будут происходить, посвященные юбилею», — отметил Ткаченко.

По его словам, Харьковская ОВА и ЮНЕСКО согласились выделить средства на работы по консервации музея — чтобы сохранить его для того, чтобы в будущем начать восстановление.

«Это своеобразный поток средств, потому что и марка, которая была выпущена, была направлена на то, чтобы собрать средства. Но сейчас нам нужны срочные средства не на восстановление, а на консервацию. А на это средства выделяют областная военная администрация и ЮНЕСКО», — сказал министр культуры.

Также он выразил мнение, что россияне также понимают масштаб украинского философа, именно поэтому ударили по музею, который находится в селе, и рядом с которым нет никаких других объектов.

«Парк там большой, и это может быть своеобразным местом паломничества для людей со всего мира. Там могила Сковороды находится. Украинцам есть, кем гордиться», — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая. Экспозицию удалось спасти — еще до обстрела ее переместили в безопасное место. 350 тысяч гривен на восстановление музея ранее передал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. А группа Kalush Orchestra пожертвовала 300 тысяч, которые выручила от прожи контрабаса.

Также напомним, что 2 декабря в музее Григория Сковороды состоялось мероприятие к 300-летию философа. Как отметил председатель ХОВА Олег Синегубов, сейчас планируется консервация здания, призванная сохранить помещение от осадков. Параллельно разрабатывается проект полномасштабной реконструкции музея.