На консервацию разбитого РФ музея Сковороды на Харьковщине выделяют миллионы
Областное коммунальное учреждение «Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды» объявило тендер на работы по сохранению дома, в котором жил философ. Стоимость работ составляет 8,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».
Пока речь идет о неотложных первоочередных противоаварийных и консервационных работах «дома, в котором жил и умер Сковорода». Работы должны выполнить до 30 мая 2024 года.
«В конце 2022 года депутаты облсовета планировали, что в этом году на реставрацию музея потратят почти 100 миллионов гривен. Большинство суммы должны были направить как раз на реставрацию памятника истории национального значения — дома помещика А. Ковалевского, в котором Сковорода провел последний период своей жизни (1790-1794 г.г.). Однако до проведения тендеров и реального выделения средств дело не доходило. Только сейчас музей объявил первый тендер на консервационные работы», — констатируют антикоррупционеры.
Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. Директор департамента культуры ХОВА Эдуард Павленко сообщал, что на консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен.
В уцелевшей кладовой музея в сентябре 2023 года создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: консервация, музей сковороды, сковородиновка, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областное коммунальное учреждение «Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды» объявило тендер на работы по сохранению дома, в котором жил философ. Стоимость работ составляет 8,5 миллиона гривен.".