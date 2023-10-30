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На консервацию разбитого РФ музея Сковороды на Харьковщине выделяют миллионы

Культура 22:18   30.10.2023
Елена Нагорная
На консервацию разбитого РФ музея Сковороды на Харьковщине выделяют миллионы

Областное коммунальное учреждение «Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды» объявило тендер на работы по сохранению дома, в котором жил философ. Стоимость работ составляет 8,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

Пока речь идет о неотложных первоочередных противоаварийных и консервационных работах «дома, в котором жил и умер Сковорода». Работы должны выполнить до 30 мая 2024 года.

«В конце 2022 года депутаты облсовета планировали, что в этом году на реставрацию музея потратят почти 100 миллионов гривен. Большинство суммы должны были направить как раз на реставрацию памятника истории национального значения — дома помещика А. Ковалевского, в котором Сковорода провел последний период своей жизни (1790-1794 г.г.). Однако до проведения тендеров и реального выделения средств дело не доходило. Только сейчас музей объявил первый тендер на консервационные работы», — констатируют антикоррупционеры.

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. Директор департамента культуры ХОВА Эдуард Павленко сообщал, что на консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен.

В уцелевшей кладовой музея в сентябре 2023 года создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 22:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областное коммунальное учреждение «Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды» объявило тендер на работы по сохранению дома, в котором жил философ. Стоимость работ составляет 8,5 миллиона гривен.".