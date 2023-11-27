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За місячним календарем. Коли солити овочі та готувати варення у грудні 2023

Суспільство 16:13   27.11.2023
Оксана Якушко
За місячним календарем. Коли солити овочі та готувати варення у грудні 2023

Хоча в грудні в Україні вже холодно, існують овочі та фрукти, які можна консервувати, засолювати чи закладати на зберігання цього місяця, пише NV.

Завжди варто пам’ятати про правильну стерилізацію банок, дотримання рецептів і термінів зберігання, щоб не отруїтися стравами та уникнути інших проблем із зберіганням продуктів.

Що можна засолювати, консервувати та квасити у грудні 2023 року

  1. Консервація овочів та фруктів:

Зимові сорти яблук, груш та деякі овочі можна консервувати у формі компотів, джемів або варення. Квашені капуста, буряк та морква також можуть бути піддані процесу консервації.

  1. Засолювання:

Зимові місяці – це час для засолювання огірків та інших овочів. Огірки можна засолити у формі соління або приготувати огірки квашені. Засолені помідори можуть стати частиною вашого зимового запасу.

  1. Зберігання врожаю:

Можна закладати кореневі овочі, такі як картопля, цибуля та часник, в холодне сховище, льох або підвал для продовження їх терміну зберігання. Якщо у вас є холодильник або льох, ви можете зберігати яблука та груші у сирому вигляді.

  1. Консервація м’яса:

Зимовий період – це також час для консервації м’яса. М’ясо можна консервувати у вигляді ковбас або консервованих страв. Особливо це актуально зараз, в умовах війни та можливих блекаутів. Крім того, м’ясо можна сушити.

  1. Квашення капусти

Квасять капусту із свіжої, тому якраз до грудня весь урожай капусти має бути зібраний. Зберігайте капусту в теплому місці під час квашення і стежте, щоб температура була в межах оптимальних для ферментації. Також важливо дотримуватись правильних пропорцій солі та води для створення розчину, який допомагатиме в процесі бродіння.

Найкращі дати для робіт у грудні 2023 року

Згідно з місячним посівним календарем на грудень 2023 року, найкращими датами для проведення вищевказаних робіт стануть такі дні:

Збір урожаю 2-9, 13, 30, 31

Консервація, сушіння 1-17, 23-31

Засолювання та квашення 14, 15, 23-26

Підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання 7-9, 25, 26

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 16:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоча в грудні в Україні вже холодно, існують овочі та фрукти, які можна консервувати, засолювати чи закладати на зберігання цього місяця, пише NV.".