За місячним календарем. Коли солити овочі та готувати варення у грудні 2023
Хоча в грудні в Україні вже холодно, існують овочі та фрукти, які можна консервувати, засолювати чи закладати на зберігання цього місяця, пише NV.
Завжди варто пам’ятати про правильну стерилізацію банок, дотримання рецептів і термінів зберігання, щоб не отруїтися стравами та уникнути інших проблем із зберіганням продуктів.
Що можна засолювати, консервувати та квасити у грудні 2023 року
- Консервація овочів та фруктів:
Зимові сорти яблук, груш та деякі овочі можна консервувати у формі компотів, джемів або варення. Квашені капуста, буряк та морква також можуть бути піддані процесу консервації.
- Засолювання:
Зимові місяці – це час для засолювання огірків та інших овочів. Огірки можна засолити у формі соління або приготувати огірки квашені. Засолені помідори можуть стати частиною вашого зимового запасу.
- Зберігання врожаю:
Можна закладати кореневі овочі, такі як картопля, цибуля та часник, в холодне сховище, льох або підвал для продовження їх терміну зберігання. Якщо у вас є холодильник або льох, ви можете зберігати яблука та груші у сирому вигляді.
- Консервація м’яса:
Зимовий період – це також час для консервації м’яса. М’ясо можна консервувати у вигляді ковбас або консервованих страв. Особливо це актуально зараз, в умовах війни та можливих блекаутів. Крім того, м’ясо можна сушити.
- Квашення капусти
Квасять капусту із свіжої, тому якраз до грудня весь урожай капусти має бути зібраний. Зберігайте капусту в теплому місці під час квашення і стежте, щоб температура була в межах оптимальних для ферментації. Також важливо дотримуватись правильних пропорцій солі та води для створення розчину, який допомагатиме в процесі бродіння.
Найкращі дати для робіт у грудні 2023 року
Згідно з місячним посівним календарем на грудень 2023 року, найкращими датами для проведення вищевказаних робіт стануть такі дні:
Збір урожаю 2-9, 13, 30, 31
Консервація, сушіння 1-17, 23-31
Засолювання та квашення 14, 15, 23-26
Підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання 7-9, 25, 26
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: варенье, консервация, лунный календарь, мясо, овощи, урожай, фрукты;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 16:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хоча в грудні в Україні вже холодно, існують овочі та фрукти, які можна консервувати, засолювати чи закладати на зберігання цього місяця, пише NV.".