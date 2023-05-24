Голова ПЦУ Епіфаній про перехід на новий календар: поступово і без примусу

Із часом усі перейдуть на новий календар, але без жодного примусу, добровільно, кожна громада буде визначатися, наголосив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній одразу після архієрейського собору, на якому схвалили перехід ПЦУ на новий церковний календар.

«Але я переконаний, що абсолютна більшість буде на новому календарі. Ми прийняли виважене рішення, ми не будемо примушувати громади, які мають бажання залишитися (на старому календарі – прим. ред.). Тобто буде певний перехідний період, ми не обмежували, не ставили якихось певних часових рамок. Кожна громада, яка не перейде зараз, вона матиме можливість з часом долучитися до цього процесу. Я переконаний, що протягом декількох наступних років всі громади в Україні долучаться до цього процесу і перейдуть вже на новий календар», – зазначив митрополит Епіфаній.

Останнє рішення залишається за помісним собором, який відбудеться 27 липня у Києві.

«З 1 вересня розпочинається новий церковний рік, і відповідно Різдво будемо святкувати вже 25 грудня, – підтвердив митрополит Епіфаній. – Ми говорили, що не повинно бути суперечки між тими, хто перейшли і тими, хто вирішив залишитися. Якщо не буде суперечки, якщо буде взаємоповага і любов,то цей процес дуже швидко, у правильному руслі буде завершений. А якщо буде протистояння, то, звичайно, що цей процес може затягнутися».