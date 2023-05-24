Глава ПЦУ Епифаний о переходе на новый календарь: постепенно и без принуждения

Со временем все перейдут на новый календарь, но без всякого принуждения, добровольно, каждая громада будет определяться, подчеркнул предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сразу после архиерейского собора, на котором одобрили переход ПЦУ на новый церковный календарь.

«Но я убежден, что абсолютное большинство будет на новом календаре. Мы приняли взвешенное решение, мы не будем принуждать общины, которые хотят остаться (на старом календаре – прим. ред.). То есть, будет определенный переходный период, мы не ограничивали, не ставили каких-то определенных временных рамок. Каждая община, которая не перейдет сейчас, будет иметь возможность со временем присоединиться к этому процессу. Я убежден, что в течение нескольких последующих лет все общины в Украине присоединятся к этому процессу и перейдут уже на новый календарь», – отметил митрополит Епифаний.

Последнее решение остается за поместным собором, который состоится 27 июля в Киеве.

«С 1 сентября начинается новый церковный год, и, соответственно, Рождество будем праздновать уже 25 декабря, — подтвердил митрополит Епифаний. – Мы говорили, что не должно быть спора между перешедшими и теми, кто решил остаться. Если нет спора, если будет взаимоуважение и любовь, то этот процесс очень быстро, в правильном русле будет завершен. А если будет противостояние, то, конечно, этот процесс может затянуться».