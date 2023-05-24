Святкуємо Різдво 25 грудня – ПЦУ ухвалила перехід на новий календар

Православна церква України сьогодні затвердила повний перехід на новий церковний календар, повідомляє ВВС.

Раніше про таке ж рішення оголосила Українська греко-католицька церква.

Отже від 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята: Покрова (1 жовтня), Миколая (6 грудня) і Водохреще (6 січня).

Зміна календаря не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалила на архієрейському соборі – зібранні усіх єпископів. Він відбувається у Києві в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Проти переходу проголосував лише один єпископ, ще один утримався.

Формально перехід ще має ухвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших епископів, питання вже вирішене, і з 1 вересня перехід буде.

Перехід на новий календар став важким кроком, на який не наважувались десятиріччями. Церковники боялись, що люди не сприймуть реформу і будуть святкувати по-старому. Чи будуть переходити до УПЦ Московського патріархату, яка, як і РПЦ, проти впровадження календарної реформи.

Проте після повномасштабного вторгнення рф це питання набуло політичного змісту і більшість українців підтримали цей крок. Це питання почали сприймати як рух “Геть від Москви!”

Різниця між старим Юліанським і новим Григоріанським календарем складає 13 днів.

Світська Україна разом з більшістю інших країн вже більше 100 років живе за точнішим – григоріанським календарем, запровадженим у XVI ст.