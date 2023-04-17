У великодніх богослужіннях на Харківщині взяли участь понад 40 000 громадян
Фото: ГУНП у Харківській області
У поліції підбили підсумки минулих великодніх свят.
“Участь у богослужіннях взяли понад 40 тисяч громадян. Великодні богослужіння проводились у 314 храмах Харківської області”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За порядком у храмах стежили понад 1000 поліцейських. За оцінками поліції, свята пройшли спокійно.
“Протягом святкових днів грубі порушення публічної безпеки та порядку не зафіксовані”, – зазначили в поліції.
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Раніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що великодні вихідні у регіоні пройшли “без надзвичайних та без резонансу”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції підбили підсумки минулих великодніх свят".