“Без надзвичайних” – начальник поліції Харківщини підбив підсумки вихідних
Великодні вихідні в регіоні пройшли спокійно, заявив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
“Субота та неділя без надзвичайних та без резонансу! Ми все зробили чітко та правильно! Дякую кожному поліцейському за цей результат. Поки область святкувала, ви працювали. Результат на табло!” – написав зранку 17 квітня у фейсбуці Тимошко.
Він зазначив, що постраждалих від обстрілів минулої доби на Харківщині немає. Окупанти завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
“Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти зафіксували факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження”, – зазначив головний поліцейський Харківщини.
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На Великдень поліція спіймала 12 порушників правил дорожнього руху, з них двоє сіли за кермо п’яними, ще двоє керували без документів, а решта перевищили швидкість. На блокпостах перевірили 1366 транспортних засобів, а 73 особи доставили до підрозділів поліції для перевірки на причетність до роботи на ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Великодні вихідні в регіоні пройшли спокійно, заявив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".