«Без чрезвычайных» — начальник полиции Харьковщины подвел итоги выходных
Пасхальные выходные в регионе прошли спокойно, заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Суббота и воскресенье без чрезвычайных и без резонанса!! Мы сделали все четко и правильно! Благодарю каждого полицейского за этот результат. Пока область праздновала, вы работали. Результат на табло!» — написал утром 17 апреля в facebook Тимошко.
Он отметил, что пострадавших от обстрелов за минувшие сутки в Харьковской области нет. Оккупанты наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
«Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты зафиксировали факты повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и открыли уголовные производства», — отметил главный полицейский Харьковщины.
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На Пасху полиция поймала 12 нарушителей ПДД, из них двое сели за руль пьяными, еще двое управляли без документов, а остальные превысили скорость. На блокпостах проверили 1366 транспортных средств, а 73 человека доставили в подразделения полиции для проверки на причастность к работе на врага.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пасхальные выходные в регионе прошли спокойно, заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".