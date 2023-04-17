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«Без чрезвычайных» — начальник полиции Харьковщины подвел итоги выходных

Общество 08:05   17.04.2023
Оксана Горун
«Без чрезвычайных» — начальник полиции Харьковщины подвел итоги выходных

Пасхальные выходные в регионе прошли спокойно, заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Суббота и воскресенье без чрезвычайных и без резонанса!! Мы сделали все четко и правильно! Благодарю каждого полицейского за этот результат. Пока область праздновала, вы работали. Результат на табло!» — написал утром 17 апреля в facebook Тимошко.

Он отметил, что пострадавших от обстрелов за минувшие сутки в Харьковской области нет. Оккупанты наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

«Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты зафиксировали факты повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и открыли уголовные производства», —  отметил главный полицейский Харьковщины.

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На Пасху полиция поймала 12 нарушителей ПДД, из них двое сели за руль пьяными, еще двое управляли без документов, а остальные превысили скорость. На блокпостах проверили 1366 транспортных средств, а 73 человека доставили в подразделения полиции для проверки на причастность к работе на врага.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пасхальные выходные в регионе прошли спокойно, заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".