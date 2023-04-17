В Волчанске из-за обстрелов горели два жилых дома — ГСЧС
Пожары в Волчанске случились вечером 16 апреля.
Причиной возгораний стали российские обстрелы. Первый пожар произошел в 20:10 на ул. Чехова, 29.
«Горела крыша жилого дома на площади 10 кв.м. Ликвидирован пожар в 20:35. От ГСЧС привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй пожар начался в 22:35 на ул. Благовещенской, 29.
«Горел жилой дом на площади 50 кв. м. Ликвидирован пожар в 22:55. От ГСЧС привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.
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В целом на территории области за сутки случилось 13 пожаров, причины остальных не связаны с боевыми действиями.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары в Волчанске случились вечером 16 апреля".