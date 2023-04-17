В Волчанске из-за обстрелов горели два жилых дома — ГСЧС

Пожары в Волчанске случились вечером 16 апреля.

Причиной возгораний стали российские обстрелы. Первый пожар произошел в 20:10 на ул. Чехова, 29.

«Горела крыша жилого дома на площади 10 кв.м. Ликвидирован пожар в 20:35. От ГСЧС привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй пожар начался в 22:35 на ул. Благовещенской, 29.

«Горел жилой дом на площади 50 кв. м. Ликвидирован пожар в 22:55. От ГСЧС привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 12 населенных пунктов Харьковщины

В целом на территории области за сутки случилось 13 пожаров, причины остальных не связаны с боевыми действиями.