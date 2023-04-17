Live
  • Понеділок 17.04.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.42
    • 🟢

У Вовчанську через обстріли горіли два житлові будинки – ДСНС

Події 07:43   17.04.2023
Оксана Горун
У Вовчанську через обстріли горіли два житлові будинки – ДСНС

Пожежі у Вовчанську сталися увечері 16 квітня.

Причиною займань стали російські обстріли. Перша пожежа сталася о 20:10 на вул. Чехова, 29.

“Горів дах житлового будинку на площі 10 кв.м. Ліквідовано пожежу о 20-35. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга пожежа розпочалася о 22:35 на вул. Благовіщенській, 29.

“Горів житловий будинок на площі 50 кв.м. Ліквідовано пожежу о 22-55. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Читайте також:  Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 12 населених пунктів Харківщини

Загалом на території області за добу трапилося 13 пожеж, причини решти не пов’язані з бойовими діями.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:07
Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 12 населених пунктів Харківщини
11:23
На Харківщині чоловік і жінка згоріли у власному будинку на Великдень
09:06
У Харкові 62-річна жінка загинула в пожежі в багатоповерхівці – ДСНС
18:25
Армія РФ замінувала місцевість на Куп’янському напрямку – Генштаб
15:51
“Навіть миші не виживуть після такого” – як живе Руська Лозова на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Вовчанську через обстріли горіли два житлові будинки – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі у Вовчанську сталися увечері 16 квітня".