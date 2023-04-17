У Вовчанську через обстріли горіли два житлові будинки – ДСНС
Пожежі у Вовчанську сталися увечері 16 квітня.
Причиною займань стали російські обстріли. Перша пожежа сталася о 20:10 на вул. Чехова, 29.
“Горів дах житлового будинку на площі 10 кв.м. Ліквідовано пожежу о 20-35. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Друга пожежа розпочалася о 22:35 на вул. Благовіщенській, 29.
“Горів житловий будинок на площі 50 кв.м. Ліквідовано пожежу о 22-55. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.
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Загалом на території області за добу трапилося 13 пожеж, причини решти не пов’язані з бойовими діями.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 07:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі у Вовчанську сталися увечері 16 квітня".