Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 12 населених пунктів Харківщини

Генштаб у зведенні на 6 ранку 17 квітня поінформував про ситуацію на фронті в Україні та обстріли, що тривають.

“Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ.

По території України ворог за добу завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 – постраждали населені пункти у Запорізькій та Миколаївській областях. Крім того, армія РФ здійснила 42 авіаційні удари та 46 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони України відповіли п’ятьма ударами по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

“Також збито 4 ворожих БпЛА (2 – типу “Орлан-10“, 1 розвідувальний “Елерон“ та 1 дрон-камікадзе “Ланцет“). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів“, — повідомив Генштаб ЗСУ.

Активні бойові дії продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там відбили понад 60 атак противника.