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Армія РФ замінувала місцевість на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 18:25   15.04.2023
Оксана Горун
Армія РФ замінувала місцевість на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ 15 квітня поінформував, що окупанти провели мінування в районах чотирьох населених пунктів. Також продовжились обстріли.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ та Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області“, – зазначили у вечірньому зведенні Генштабу.

Минулої доби в цілому по території України армія РФ завдала 19 авіаційних і 4 ракетних ударів. А також здійснила понад 15 обстрілів із РСЗВ. Наступальні дії продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка. За добу на цих напрямках Сили оборони відбили 40 атак супротивника.

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    • Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок став лідером з обстрілу за минулу добу. Він другий за активністю ворога на Сході – після Бахмутського.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ 15 квітня поінформував, що окупанти провели мінування в районах чотирьох населених пунктів. Також продовжились обстріли".