Армія РФ замінувала місцевість на Куп’янському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ 15 квітня поінформував, що окупанти провели мінування в районах чотирьох населених пунктів. Також продовжились обстріли.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли населених Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ та Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області“, – зазначили у вечірньому зведенні Генштабу.
Минулої доби в цілому по території України армія РФ завдала 19 авіаційних і 4 ракетних ударів. А також здійснила понад 15 обстрілів із РСЗВ. Наступальні дії продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка. За добу на цих напрямках Сили оборони відбили 40 атак супротивника.
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Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок став лідером з обстрілу за минулу добу. Він другий за активністю ворога на Сході – після Бахмутського.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2023 в 18:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ 15 квітня поінформував, що окупанти провели мінування в районах чотирьох населених пунктів. Також продовжились обстріли".