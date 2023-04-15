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Армия РФ заминировала местность на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 18:25   15.04.2023
Оксана Горун
Армия РФ заминировала местность на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ 15 апреля проинформировал о том, что оккупанты провели минирование в районах четырех населенных пунктов. Также продолжились обстрелы.

«В течение суток враг осуществил обстрелы населенных Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная и Берестовое», — отметили в вечерней сводке Генштаба.

За минувшие сутки в целом по территории Украины армия РФ нанесла 19 авиационных и 4 ракетных ударов. А также совершила более 15 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий — Бахмут и Марьинка. За сутки, на этих направлениях Силы обороны отбили 40 атак противника.

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    • Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Купянско-Лиманское направление стало лидером по обстрелам за минувшие сутки. Оно второе по активности врага на востоке — после Бахмутского.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ 15 апреля проинформировал о том, что оккупанты провели минирование в районах четырех населенных пунктов. Также продолжились обстрелы".