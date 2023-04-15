Лимано-Купянское направление — лидер по обстрелам, Бахмут — по кровавым боям

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона рассказал, что сейчас происходит на фронте на Донбассе и в Харьковской области, а также — о боях за Бахмут.

Лимано-Купянское направление Череватый назвал вторым по интенсивности действий врага — после Бахмутского. Также именно на участок фронта в районе Лимана и Купянска приходится наибольшее количество обстрелов.

«Является лидером по обстрелам за эти сутки. 307 раз враг нанес разными калибрами и системами огонь по нашим позициям. Произошли боестолкновения, 12 оккупантов уничтожено, 44 получили ранения, — сообщил о ситуации на Лимано-Купянском направлении Череватый. — Там же подбивается ежесуточно вражеская техника. В частности, за эти сутки новейший их танк Т-90 был уничтожен на этом направлении. Это уже не в первый раз. Также мы фиксируем, что мы уничтожаем их БМП-1, устаревшие модели, которые они раньше не использовали, они были сняты с вооружения, и артиллерийский тягач».

Несмотря на напряженность на этом направлении, основные усилия врага по-прежнему сосредоточены на Бахмуте.

«Сегодня в городской застройке продолжаются беспрецедентные за последнее десятилетие кровавые бои, — сказал Череватый. — Враг стремится больше всего взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в кровавых, жестоких боях делают все, чтобы сточить его силы, выбивать моральный дух. Ежесуточно, с каждым углом этого города, они это делают, стараясь максимально нанести урон врагу. За эти сутки враг 158 раз нанес там удары, произошло 17 боестолкновений, 80 оккупантов уничтожено, 100 ранены. Также уничтожены четыре полевых склада врага».

Напомним, сейчас участие в обороне Бахмута принимают воины харьковской теробороны. 14 апреля командир 127-й отдельной бригады ТрО Харькова Роман Грищенко записал обращение из города-крепости.