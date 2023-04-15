Лимано-Куп’янський напрямок – лідер з обстрілів, Бахмут -з кривавих боїв – ЗСУ

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону розповів, що зараз відбувається на фронті на Донбасі та Харківській області, а також – про бої за Бахмут.

Лимано-Куп’янський напрямок Череватий назвав другим за інтенсивністю дій ворога – після Бахмутського. Також саме на ділянку фронту в районі Лимана та Куп’янська припадає найбільша кількість обстрілів.

“Є лідером по обстрілах за цю добу. 307 раз ворог наніс різними калібрами та системами вогонь по наших позиціях. Відбулось боєзіткнення, 12 окупантів знищено, 44 зазнали поранення, — повідомив про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку Череватий. — Там же підбивається щодоби ворожа техніка. Зокрема, за цю добу новітній їхній танк Т-90 був знищений на цьому напрямку, це вже не вперше. Також ми фіксуємо, що ми знищуємо їхні БМП-1, застарівші моделі, що вони раніше не використовували, вони були зняті з озброєння, та тягач артилерійський”.

Попри напруженість на цьому напрямку, основні зусилля ворога, як і раніше, зосереджені на Бахмуті.

“Сьогодні в міській забудові тривають безпрецедентні за останнє десятиліття криваві бої, – сказав Череватий. – Ворог поставив понад усе взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в кривавих, жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати його сили, вибивати моральний дух. Щодоби, з кожним кутом цього міста, вони це роблять, намагаючись максимально чинити шкоду ворогу. За цю добу ворог 158 раз наніс там удари, 17 боєзіткнень відбулося, 80 окупантів знищено, 100 поранені. Також знищено чотири польових склади ворога”.

Нагадаємо, зараз участь в обороні Бахмута беруть воїни харківської тероборони. 14 квітня командир 127-ї окремої бригади ТрО Харкова Роман Грищенко записав звернення з міста-фортеці.