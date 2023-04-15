Командир харківської ТрО з Бахмута: “Кожен день – для контрнаступу”

Кожен день, доки стоїть Бахмут, дає можливість Силам оборони підготуватися для максимально ефективного контрнаступу. Про це сказав у своєму зверненні командир 127-ї окремої бригади ТрО Харкова Роман Грищенко.

Наразі харківські тероборонівці – у “найгарячішій” точці України – місті Бахмут Донецької області. Разом з іншими підрозділами Сил оборони утримують місто, яке ворог атакує відчайдушно та не шкодуючи сил.

“По нас завдають ракетні удари, безперечно, безперечно б’є авіація, танки, артилерія. Але кожен мій побратим несе свою службу достойно, кожен тримає ці удари з гідністю, відбиває їх, знищує ворога, — заявив у короткому відеозверненні ввечері 14 квітня командир 127 бригади Сил ТрО Роман Грищенко (“дядько Рома”) — Кожен день, допоки стоїть Бахмут – це не просто день. Це день, подарований для підготовки для вирішальних дій, контрнаступу та підготовки Сил оборони України для знищення, більш ефективного знищення нашого ворога. Ми не маємо права залишити цей борг, цю війну нашим дітям та онукам, ми повинні її закінчити – і обов’язково своєю перемогою. Отож фортеця Бахмут стоїть, ми тут. Ми виконуємо накази, виконуємо свої обов’язки. Слава Україні!“