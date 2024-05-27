Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов

Український журналіст, головний редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов, побувавши на фронті під Вовчанськом та Липцями та поспілкувавшись із численними військовими, які ведуть бої на Харківщині, відновив картину подій у першу добу повторного російського вторгнення та напередодні.

Своїми висновками він поділився на ютуб-каналі “Бутусов плюс”.

На посилення відправили бригаду, яка тільки-но вийшла з-під Бахмута відновитися

За словами Бутусова, 28 квітня повідомлення про можливий російський наступ отримала 125 бригада ТРО, позиції якої знаходилися на півночі від Харкова. А вже 4 травня на позиціях одного з батальйонів цієї бригади побували командувач ОСУВ “Хортиця” генерал-лейтенант Юрій Содоль та (зараз уже колишній) командувач ОТУВ “Харків” Юрій Галушкін.

“Як діяло українське командування? Українське командування почало 5 травня розгортати за позиціями 125-ї бригади, тобто в проміжку між першою лінією оборони на кордоні (польових укріплень, які вирила 125-та бригада і ті, хто були до неї, наші підрозділи). За цим рубежем, щоб посилити 125-ту бригаду, прикрити, з тилу почали розгортатись підрозділи 42-ї механізованої бригади. 42-га бригада тільки вийшла з-під жорстоких боїв під Бахмутом. Вона виводилась на відновлення. Люди були втомлені, там також великий некомплект людей, також великі проблеми з боєздатністю, і зосередження, звичайно, не можна було провести миттєво. Це все вимагало часу”, – описав події Бутусов.

Відео: Юрій Бутусов

42-га бригада розгорталася в тій само смузі протяжністю аж у 45 км – просто в другому ешелоні, за теробороною. Також кілька опорних пунктів 125-ї бригади передали прикордонникам.

“Але, звичайно, це не дозволило бригаді, на жаль, побудувати якусь щільність бойових порядків, створити якісь тактичні резерви. Усього цього не було. Кількість техніки бойової 42-ї бригади також була невелика, щоб прикривати такий великий фронт“, – вважає журналіст.

На допомогу прийшли спецпідрозділи ГУР

Однак 9 травня сталася подія, яка багато в чому врятувала ситуацію.

“На кількох ділянках – від Вовчанська до Тернової – на позиції для посилення 125-ї бригади та батальйонів зайшли три спецпідрозділи Головного управління розвитки Міноборони. Це було дуже важливе рішення, і це рішення зіграло дуже велику роль у подальших подіях. Це говорять усі учасники бойових дій. Тобто, захід підрозділів ГУР дозволив різко підвищити боєздатність. На кілька важливих опорних пунктів по два-три бійці ГУР МО зайшли для посилення нашої піхоти. Офіцери зайшли на пункти управління для покращення ситуаційної обізнаності та посилили оборону своїми вогневими засобами. Це було важливе рішення, і всі військовослужбовці 125-ї бригади, 172-го батальйону – вони всі щиро вдячні своїм побратимам із ГУР МО, і всі говорять, що це була просто неоціненна допомога, яка дозволила втримати велику кількість позицій. Без цього фронт міг просто рухнути”, –. розповів Бутусов.

125-та бригада ТРО залишилася без зв’язку

Коли армія РФ перейшла в атаку (за даними журналіста – о 3-й годині ночі 10 травня), цей удар не був несподіваним. І всі командири почали реагувати. Прибували резерви, по ворогові працювали дрони тощо. Проте ворогові вдалося досить швидко просунутися на Липцівському напрямку (за 15 діб у районі Вовчанську просування – до 6,5 км, у районі Стариці – до 7 км, а ось у бік Липців – до 9 км).

“Ворогу вдалося захопити значну кількість наших передових позицій, фактично фронт 125-ї бригади ТРО ворогу вдалося прорвати“, – констатував журналіст.

При цьому він зазначив, що фронт, який захищала бригада – це не монолітна стіна з укріплень, а тоненький ланцюжок окремих “опорників”. Люди, котрі знаходяться там, не бачать “сусідів”. Для ефективної оборони в такій ситуації вкрай важливий зв’язок. І саме по зв’язку вдарили росіяни.

“Російським засобам радіоелектронної боротьби вдалося на одну добу “погасити” системи зв’язку “Старлінк” уздовж кордону з РФ. Вона не діяла, вийшла з ладу. Подавити більшу частину зв’язку по радіостанціях “Моторола” – нашого основного тактичного радіозв’язку”, – заявив Бутусов.

У таких умовах атакувала російська піхота – за підтримки дронів, авіації та артилерії.

“Це призвело до того, що цілу значну кількість позицій, на жаль, підрозділи 125-ї бригади, а також придані їй сили – 415-й і 172-й батальйон – були змушені залишити”, – пояснив журналіст.

При цьому Бутусов не характеризує дії 125-ї бригади ТРО як “втечу” чи “паніку”.

“Цілий ряд підрозділів 125-ї бригади та приданих сил, які втратили зв’язок із сусідами, які не мали зв’язку з командуванням, також втратили управління і були змушені неорганізовано відійти – після доби бою. Але це не була паніка. І всюди, де були або адекватні командири на позиціях, або була ситуаційна обізнаність, всюди наші бійці також намагались дати бій. Тобто ворог не “гуляв”. До Липців – на відстань 9 км – росіяни наблизились увечері 12 травня. Тобто там не було такої простої “прогулянки”, – вважає журналіст.

Сирський зробив “низку енергійних заходів”

У перший же день прориву кордону Головком ЗСУ Олександр Сирський зняв з посади командувача ОТУВ “Харків” Галушкіна. Його місце зайняв досвідчений і шанований в армії генерал Михайло Драпатий. А поки окупанти пробиралися в бік Липців, туди вже прибули резерви – та встигли розвернутися.

“У бій одразу були змушені вступити фактично в перший день по всій смузі підрозділи 42-ї механізованої бригади. І в перший же день наступу українське командування, головний командувач Олександр Сирський, здійснив цілий ряд таких дуже енергійних заходів: замінив Галушкіна на Драпатого і почав перекидати резерви в район, де ворог здобув найбільше просування. Найбільш критична обстановка на Харківському напрямку, загрозлива, вона була дійсно напрямку на Липці. Але туди перекинули 13-ту бригаду Нацгвардії “Хартія”, в якій багато харків’ян, і прорив був зупинений”, – підсумував опис першої доби повторного російського вторгнення на Харківщину Юрій Бутусов.