Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов
Український журналіст, головний редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов, побувавши на фронті під Вовчанськом та Липцями та поспілкувавшись із численними військовими, які ведуть бої на Харківщині, відновив картину подій у першу добу повторного російського вторгнення та напередодні.
Своїми висновками він поділився на ютуб-каналі “Бутусов плюс”.
На посилення відправили бригаду, яка тільки-но вийшла з-під Бахмута відновитися
За словами Бутусова, 28 квітня повідомлення про можливий російський наступ отримала 125 бригада ТРО, позиції якої знаходилися на півночі від Харкова. А вже 4 травня на позиціях одного з батальйонів цієї бригади побували командувач ОСУВ “Хортиця” генерал-лейтенант Юрій Содоль та (зараз уже колишній) командувач ОТУВ “Харків” Юрій Галушкін.
“Як діяло українське командування? Українське командування почало 5 травня розгортати за позиціями 125-ї бригади, тобто в проміжку між першою лінією оборони на кордоні (польових укріплень, які вирила 125-та бригада і ті, хто були до неї, наші підрозділи). За цим рубежем, щоб посилити 125-ту бригаду, прикрити, з тилу почали розгортатись підрозділи 42-ї механізованої бригади. 42-га бригада тільки вийшла з-під жорстоких боїв під Бахмутом. Вона виводилась на відновлення. Люди були втомлені, там також великий некомплект людей, також великі проблеми з боєздатністю, і зосередження, звичайно, не можна було провести миттєво. Це все вимагало часу”, – описав події Бутусов.
Відео: Юрій Бутусов
42-га бригада розгорталася в тій само смузі протяжністю аж у 45 км – просто в другому ешелоні, за теробороною. Також кілька опорних пунктів 125-ї бригади передали прикордонникам.
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“Але, звичайно, це не дозволило бригаді, на жаль, побудувати якусь щільність бойових порядків, створити якісь тактичні резерви. Усього цього не було. Кількість техніки бойової 42-ї бригади також була невелика, щоб прикривати такий великий фронт“, – вважає журналіст.
На допомогу прийшли спецпідрозділи ГУР
Однак 9 травня сталася подія, яка багато в чому врятувала ситуацію.
“На кількох ділянках – від Вовчанська до Тернової – на позиції для посилення 125-ї бригади та батальйонів зайшли три спецпідрозділи Головного управління розвитки Міноборони. Це було дуже важливе рішення, і це рішення зіграло дуже велику роль у подальших подіях. Це говорять усі учасники бойових дій. Тобто, захід підрозділів ГУР дозволив різко підвищити боєздатність. На кілька важливих опорних пунктів по два-три бійці ГУР МО зайшли для посилення нашої піхоти. Офіцери зайшли на пункти управління для покращення ситуаційної обізнаності та посилили оборону своїми вогневими засобами. Це було важливе рішення, і всі військовослужбовці 125-ї бригади, 172-го батальйону – вони всі щиро вдячні своїм побратимам із ГУР МО, і всі говорять, що це була просто неоціненна допомога, яка дозволила втримати велику кількість позицій. Без цього фронт міг просто рухнути”, –. розповів Бутусов.
125-та бригада ТРО залишилася без зв’язку
Коли армія РФ перейшла в атаку (за даними журналіста – о 3-й годині ночі 10 травня), цей удар не був несподіваним. І всі командири почали реагувати. Прибували резерви, по ворогові працювали дрони тощо. Проте ворогові вдалося досить швидко просунутися на Липцівському напрямку (за 15 діб у районі Вовчанську просування – до 6,5 км, у районі Стариці – до 7 км, а ось у бік Липців – до 9 км).
“Ворогу вдалося захопити значну кількість наших передових позицій, фактично фронт 125-ї бригади ТРО ворогу вдалося прорвати“, – констатував журналіст.
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При цьому він зазначив, що фронт, який захищала бригада – це не монолітна стіна з укріплень, а тоненький ланцюжок окремих “опорників”. Люди, котрі знаходяться там, не бачать “сусідів”. Для ефективної оборони в такій ситуації вкрай важливий зв’язок. І саме по зв’язку вдарили росіяни.
“Російським засобам радіоелектронної боротьби вдалося на одну добу “погасити” системи зв’язку “Старлінк” уздовж кордону з РФ. Вона не діяла, вийшла з ладу. Подавити більшу частину зв’язку по радіостанціях “Моторола” – нашого основного тактичного радіозв’язку”, – заявив Бутусов.
У таких умовах атакувала російська піхота – за підтримки дронів, авіації та артилерії.
“Це призвело до того, що цілу значну кількість позицій, на жаль, підрозділи 125-ї бригади, а також придані їй сили – 415-й і 172-й батальйон – були змушені залишити”, – пояснив журналіст.
При цьому Бутусов не характеризує дії 125-ї бригади ТРО як “втечу” чи “паніку”.
“Цілий ряд підрозділів 125-ї бригади та приданих сил, які втратили зв’язок із сусідами, які не мали зв’язку з командуванням, також втратили управління і були змушені неорганізовано відійти – після доби бою. Але це не була паніка. І всюди, де були або адекватні командири на позиціях, або була ситуаційна обізнаність, всюди наші бійці також намагались дати бій. Тобто ворог не “гуляв”. До Липців – на відстань 9 км – росіяни наблизились увечері 12 травня. Тобто там не було такої простої “прогулянки”, – вважає журналіст.
Сирський зробив “низку енергійних заходів”
У перший же день прориву кордону Головком ЗСУ Олександр Сирський зняв з посади командувача ОТУВ “Харків” Галушкіна. Його місце зайняв досвідчений і шанований в армії генерал Михайло Драпатий. А поки окупанти пробиралися в бік Липців, туди вже прибули резерви – та встигли розвернутися.
“У бій одразу були змушені вступити фактично в перший день по всій смузі підрозділи 42-ї механізованої бригади. І в перший же день наступу українське командування, головний командувач Олександр Сирський, здійснив цілий ряд таких дуже енергійних заходів: замінив Галушкіна на Драпатого і почав перекидати резерви в район, де ворог здобув найбільше просування. Найбільш критична обстановка на Харківському напрямку, загрозлива, вона була дійсно напрямку на Липці. Але туди перекинули 13-ту бригаду Нацгвардії “Хартія”, в якій багато харків’ян, і прорив був зупинений”, – підсумував опис першої доби повторного російського вторгнення на Харківщину Юрій Бутусов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст, головний редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов, побувавши на фронті під Вовчанськом та Липцями та поспілкувавшись із численними військовими, які ведуть бої на Харківщині, відновив картину подій у першу добу повторного російського вторгнення та напередодні".