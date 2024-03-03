Суддя у Харкові за свої гроші купив мікроавтобус військовим
Придбаний власним коштом транспорт суддя передав 127-й окремій бригаді Сил тероборони.
“1 березня 2024 року суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк придбане за власні кошти авто передав начальнику автомобільної служби 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони для виконання бойових завдань”, – повідомила пресслужба Господарського суду Харківської області.
У суді зазначили, що мікроавтобус – підвищеної вантажності та легко долає бездоріжжя.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 12:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Придбаний власним коштом транспорт суддя передав 127-й окремій бригаді Сил тероборони".