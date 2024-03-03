Суддя у Харкові за свої гроші купив мікроавтобус військовим

Придбаний власним коштом транспорт суддя передав 127-й окремій бригаді Сил тероборони.

“1 березня 2024 року суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк придбане за власні кошти авто передав начальнику автомобільної служби 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони для виконання бойових завдань”, – повідомила пресслужба Господарського суду Харківської області.

У суді зазначили, що мікроавтобус – підвищеної вантажності та легко долає бездоріжжя.