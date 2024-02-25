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“Дякуємо юній україночці”: дівчинка подарувала FPV-дрон 92-й ОШБр (відео)

Суспільство 22:00   25.02.2024
Олена Нагорна
“Дякуємо юній україночці”: дівчинка подарувала FPV-дрон 92-й ОШБр (відео)

Юна Дарина Зіміна подарувала FPV-дрон харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Дівчинка самостійно зібрала близько 20 тисяч гривень.

Це ще одне підтвердження того, що українці – незламна нація. Дякуємо юній україночці та всім, хто вірить, бореться, допомагає!” зазначають на сторінках підрозділу у соцмережах.

Захисники також не залишили дівчинку без подарунка – передали їй прапор бригади та плашку.

Відео: 92-га ОШБр

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юна Дарина Зіміна подарувала FPV-дрон харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка".