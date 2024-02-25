“Дякуємо юній україночці”: дівчинка подарувала FPV-дрон 92-й ОШБр (відео)

Юна Дарина Зіміна подарувала FPV-дрон харківській 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Дівчинка самостійно зібрала близько 20 тисяч гривень.

“Це ще одне підтвердження того, що українці – незламна нація. Дякуємо юній україночці та всім, хто вірить, бореться, допомагає!” – зазначають на сторінках підрозділу у соцмережах.

Захисники також не залишили дівчинку без подарунка – передали їй прапор бригади та плашку.

Відео: 92-га ОШБр