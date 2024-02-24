Воїни харківської бригади згадали, як зустріли вторгнення РФ (відео)
Харківська 92-га ОШБр опублікувала відео до других роковин повномасштабного вторгнення РФ.
«Ми перші зустріли ворога на Харківщині. Звільнили частину окупованих територій. Тримаємо оборону на Луганщині та Донеччині. Для нас немає легкого шляху, адже ми обрали захищати за свою землю. Кожен з нас несе в собі пам’ять про полеглих героїв, вони – наша мотивація тримати стрій», – написали у телеграм-каналі бригади.
У відео воїни бригади згадали, як саме зустріли 24.02.2022.
«О 6-й ранку ми виїхали з Чугуєва і почалося це все. Приїхали, сидимо, чекаємо, відбиваємо, не пускаємо їх сюди. Це наша земля, нема чого сюди лізти», – сказав один із воїнів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, бригада, воины, вторжение, рф, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 18:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська 92-га ОШБр опублікувала відео до других роковин повномасштабного вторгнення РФ.".