Воины харьковской бригады вспомнили, как встретили вторжение РФ (видео)
Харьковская 92-я ОШБр опубликовала видео к второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.
«Мы первые встретили врага на Харьковщине. Освободили часть оккупированных территорий. Держим оборону в Луганской области и на Донетчине. Для нас нет легкого пути, мы ведь выбрали защищать свою землю. Каждый из нас несет в себе память о павших героях, они – наша мотивация держать строй», — написали в Telegram-канале бригады.
В видео воины бригады вспомнили, как встретили 24.02.2022.
«В 6 утра мы выехали из Чугуева и началось это все. Приехали, сидим, ждем, отбиваем, не пускаем их сюда. Это наша земля, нечего сюда лезть», — сказал один из воинов.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 18:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская 92-я ОШБр опубликовала видео к второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.".