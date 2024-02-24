Воины харьковской бригады вспомнили, как встретили вторжение РФ (видео)

Харьковская 92-я ОШБр опубликовала видео к второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.

«Мы первые встретили врага на Харьковщине. Освободили часть оккупированных территорий. Держим оборону в Луганской области и на Донетчине. Для нас нет легкого пути, мы ведь выбрали защищать свою землю. Каждый из нас несет в себе память о павших героях, они – наша мотивация держать строй», — написали в Telegram-канале бригады.

В видео воины бригады вспомнили, как встретили 24.02.2022.

«В 6 утра мы выехали из Чугуева и началось это все. Приехали, сидим, ждем, отбиваем, не пускаем их сюда. Это наша земля, нечего сюда лезть», — сказал один из воинов.