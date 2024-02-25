«Спасибо юной украиночке»: девочка подарила FPV-дрон 92-й ОШБр (видео)
Юная Дарина Зимина подарила FPV-дрон харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Девочка самостоятельно собрала около 20 тысяч гривен.
«Это еще одно подтверждение того, что украинцы — несокрушимая нация. Спасибо юной украиночке и всем, кто верит, борется, помогает!» — отмечают на страницах подразделения в соцсетях.
Защитники также не оставили девочку без подарка и передали ей флаг бригады и плашку.
Видео: 92-я ОШБр
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юная Дарина Зимина подарила FPV-дрон харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко".