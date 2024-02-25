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«Спасибо юной украиночке»: девочка подарила FPV-дрон 92-й ОШБр (видео)

Общество 22:00   25.02.2024
Елена Нагорная
«Спасибо юной украиночке»: девочка подарила FPV-дрон 92-й ОШБр (видео)

Юная Дарина Зимина подарила FPV-дрон харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Девочка самостоятельно собрала около 20 тысяч гривен.

«Это еще одно подтверждение того, что украинцы — несокрушимая нация. Спасибо юной украиночке и всем, кто верит, борется, помогает!» — отмечают на страницах подразделения в соцсетях.

Защитники также не оставили девочку без подарка и передали ей флаг бригады и плашку.

Видео: 92-я ОШБр

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юная Дарина Зимина подарила FPV-дрон харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко".