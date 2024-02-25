«Спасибо юной украиночке»: девочка подарила FPV-дрон 92-й ОШБр (видео)

Юная Дарина Зимина подарила FPV-дрон харьковской 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Девочка самостоятельно собрала около 20 тысяч гривен.

«Это еще одно подтверждение того, что украинцы — несокрушимая нация. Спасибо юной украиночке и всем, кто верит, борется, помогает!» — отмечают на страницах подразделения в соцсетях.

Защитники также не оставили девочку без подарка и передали ей флаг бригады и плашку.

Видео: 92-я ОШБр