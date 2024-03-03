Судья в Харькове за свои деньги купил микроавтобус военным

Приобретенный за свои средства транспорт судья передал 127-й отдельной бригаде Сил теробороны.

«1 марта 2024 года судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк приобретенное за собственные средства авто передал начальнику автомобильной службы 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны для выполнения боевых задач», — сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Харьковской области.

В суде отметили, что микроавтобус — повышенной грузоподъемности и легко преодолевает бездорожье.