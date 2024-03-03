Судья в Харькове за свои деньги купил микроавтобус военным
Фото: Хозяйственный суд Харьковской области
Приобретенный за свои средства транспорт судья передал 127-й отдельной бригаде Сил теробороны.
«1 марта 2024 года судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк приобретенное за собственные средства авто передал начальнику автомобильной службы 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны для выполнения боевых задач», — сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Харьковской области.
В суде отметили, что микроавтобус — повышенной грузоподъемности и легко преодолевает бездорожье.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 12:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приобретенный за свои средства транспорт судья передал 127-й отдельной бригаде Сил теробороны".