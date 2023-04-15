Командир харьковской ТрО из Бахмута: «Каждый день — для контрнаступления»
Каждый день, пока стоит Бахмут, дает возможность Силам обороны подготовиться для максимально эффективного контрнаступления. Об этом сказал в своем обращении командир 127-й отдельной бригады ТрО Харькова Роман Грищенко.
Сейчас харьковские теробороновцы — в самой «горячей» точке Украины — городе Бахмут Донецкой области. Вместе с другими подразделениями Сил обороны удерживают город, который враг атакует отчаянно и не жалея сил.
«По нам наносят ракетные удары, бесспорно. Безусловно, бьет авиация, танки, артиллерия. Но каждый мой побратим несет свою службу достойно. Каждый держит эти удары с достоинством, отбивает их, уничтожает врага, — заявил в коротком видеообращении вечером 14 апреля командир 127 бригады Сил ТрО Роман Грищенко («дядя Рома»). — Каждый день, пока стоит Бахмут – это не просто день. Это день, подаренный для подготовки для решающих действий, контрнаступления и подготовки Сил обороны Украины для уничтожения, более эффективного уничтожения нашего врага. Мы не имеем права оставить этот долг, эту войну нашим детям и внукам. Мы должны закончить ее – и обязательно своей победой. Итак, крепость Бахмут стоит. Мы здесь. Мы выполняем приказы, выполняем свои обязанности. Слава Украине!»
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2023 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каждый день, пока стоит Бахмут, дает возможность Силам обороны подготовиться для максимально эффективного контрнаступления. Об этом сказал в своем обращении командир 127-й отдельной бригады ТрО Харькова Роман Грищенко".