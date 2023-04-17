Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 12 населенных пунктов Харьковщины

Генштаб в сводке на 6 утра 17 апреля проинформировал о ситуации на фронте в Украине и продолжающихся обстрелах.

«За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Землянки и Тополи на Харьковщине. На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

По территории Украины враг за сутки нанес 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 — пострадали населенных пункты в Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, армия РФ совершила 42 авиационных удара и 46 обстрелов из РСЗО. Силы обороны Украины ответили пятью ударами по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

«Также сбиты четыре вражеских БпЛА (2 — типа «Орлан-10», 1 разведывательный «Элерон» и 1 дрон-камикадзе «Ланцет»). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов», — сообщил Генштаб ВСУ.

Активные боевые действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там отбили более 60 атак противника.