В пасхальных богослужениях на Харьковщине приняли участие более 40 000 граждан
Фото: ГУНП в Харьковской области
В полиции подвели итоги прошедших пасхальных праздников.
«Участие в богослужениях приняли более 40 тысяч граждан. Пасхальные богослужения проводились в 314 храмах Харьковской области», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
За порядком в храмах следили более 1000 полицейских. По оценкам полиции, праздники прошли спокойно.
«В течение праздничных дней грубые нарушения публичной безопасности и порядка не зафиксированы», — отметили в полиции.
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Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко заявил, что пасхальные выходные в регионе прошли «без чрезвычайных и без резонанса».
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции подвели итоги прошедших пасхальных праздников".