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В пасхальных богослужениях на Харьковщине приняли участие более 40 000 граждан

Общество 09:41   17.04.2023
Оксана Горун
В пасхальных богослужениях на Харьковщине приняли участие более 40 000 граждан Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции подвели итоги прошедших пасхальных праздников.

«Участие в богослужениях приняли более 40 тысяч граждан. Пасхальные богослужения проводились в 314 храмах Харьковской области», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За порядком в храмах следили более 1000 полицейских. По оценкам полиции, праздники прошли спокойно.

Полиция обеспечивает порядок на Пасху в храмах Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области

«В течение праздничных дней грубые нарушения публичной безопасности и порядка не зафиксированы», — отметили в полиции.

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    • Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко заявил, что пасхальные выходные в регионе прошли «без чрезвычайных и без резонанса».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 09:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции подвели итоги прошедших пасхальных праздников".