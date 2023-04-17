В пасхальных богослужениях на Харьковщине приняли участие более 40 000 граждан

В полиции подвели итоги прошедших пасхальных праздников.

«Участие в богослужениях приняли более 40 тысяч граждан. Пасхальные богослужения проводились в 314 храмах Харьковской области», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За порядком в храмах следили более 1000 полицейских. По оценкам полиции, праздники прошли спокойно.

«В течение праздничных дней грубые нарушения публичной безопасности и порядка не зафиксированы», — отметили в полиции.

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Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко заявил, что пасхальные выходные в регионе прошли «без чрезвычайных и без резонанса».