По лунному календарю. Когда солить овощи и готовить варенье в декабре 20230
Хотя в декабре в Украине уже холодно, существуют овощи и фрукты, которые можно консервировать, засаливать или закладывать на хранение в этом месяце, пишет NV.
Всегда стоит помнить о правильной стерилизации банок, соблюдении рецептов и сроков хранения, чтобы не отравиться блюдами и избежать других проблем с хранением продуктов.
Что можно засаливать, консервировать и квасить в декабре 2023 года
- Консервация овощей и фруктов:
Зимние сорта яблок, груш и некоторые овощи можно консервировать в форме компотов, джемов или варенья. Квашеные капуста, свекла и морковь также могут быть подвергнуты процессу консервации.
- Засолка:
Зимние месяцы — это время для засолки огурцов и других овощей. Огурцы можно засолить в форме соления или приготовить квашеные огурцы. Засоленные помидоры также могут стать частью вашего зимнего запаса.
- Хранение урожая:
Можно закладывать корневые овощи, такие как картофель, лук и чеснок, в холодном хранилище, погребе или подвале для продления их срока хранения. Если у вас есть холодильник или погреб, вы можете хранить яблоки и груши в сыром виде.
- Консервация мяса:
Зимний период — это также время для консервации мяса. Мясо можно консервировать в виде колбас, вареников или консервированных блюд. Особенно это актуально сейчас, в условиях войны и возможных блэкаутов. Кроме того, мясо можно сушить.
- Квашение капусты:
Квашение капусты проводят из свежей капусты, поэтому как раз к декабрю весь урожай капусты должен быть собран. Храните капусту в теплом месте во время квашения и следите за тем, чтобы температура была в пределах оптимальных для ферментации. Также важно соблюдать правильные пропорции соли и воды для создания раствора, который будет помогать в процессе брожения.
Лучшие даты для работ в декабре 2023 года
Согласно лунному посевному календарю на декабрь 2023 года, лучшими датами для проведения вышеуказанных работ станут такие дни:
Сбор урожая 2−9, 13, 30, 31
Консервация, сушка 1−17, 23−31
Засолка и квашение 14, 15, 23−26
Подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение 7−9, 25, 26
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- Категории: Общество, Украина; Теги: варенье, консервация, лунный календарь, мясо, овощи, урожай, фрукты;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 16:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хотя в декабре в Украине уже холодно, существуют овощи и фрукты, которые можно консервировать, засаливать или закладывать на хранение в этом месяце, пишет NV.".