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По лунному календарю. Когда солить овощи и готовить варенье в декабре 20230

Общество 16:13   27.11.2023
Оксана Якушко
По лунному календарю. Когда солить овощи и готовить варенье в декабре 20230

Хотя в декабре в Украине уже холодно, существуют овощи и фрукты, которые можно консервировать, засаливать или закладывать на хранение в этом месяце, пишет NV.

Всегда стоит помнить о правильной стерилизации банок, соблюдении рецептов и сроков хранения, чтобы не отравиться блюдами и избежать других проблем с хранением продуктов.

Что можно засаливать, консервировать и квасить в декабре 2023 года

  1. Консервация овощей и фруктов:

Зимние сорта яблок, груш и некоторые овощи можно консервировать в форме компотов, джемов или варенья. Квашеные капуста, свекла и морковь также могут быть подвергнуты процессу консервации.

  1. Засолка:

Зимние месяцы — это время для засолки огурцов и других овощей. Огурцы можно засолить в форме соления или приготовить квашеные огурцы. Засоленные помидоры также могут стать частью вашего зимнего запаса.

  1. Хранение урожая:

Можно закладывать корневые овощи, такие как картофель, лук и чеснок, в холодном хранилище, погребе или подвале для продления их срока хранения. Если у вас есть холодильник или погреб, вы можете хранить яблоки и груши в сыром виде.

  1. Консервация мяса:

Зимний период — это также время для консервации мяса. Мясо можно консервировать в виде колбас, вареников или консервированных блюд. Особенно это актуально сейчас, в условиях войны и возможных блэкаутов. Кроме того, мясо можно сушить.

  1. Квашение капусты:

Квашение капусты проводят из свежей капусты, поэтому как раз к декабрю весь урожай капусты должен быть собран. Храните капусту в теплом месте во время квашения и следите за тем, чтобы температура была в пределах оптимальных для ферментации. Также важно соблюдать правильные пропорции соли и воды для создания раствора, который будет помогать в процессе брожения.

Лучшие даты для работ в декабре 2023 года

Согласно лунному посевному календарю на декабрь 2023 года, лучшими датами для проведения вышеуказанных работ станут такие дни:

Сбор урожая 2−9, 13, 30, 31

Консервация, сушка 1−17, 23−31

Засолка и квашение 14, 15, 23−26

Подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение 7−9, 25, 26

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 16:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хотя в декабре в Украине уже холодно, существуют овощи и фрукты, которые можно консервировать, засаливать или закладывать на хранение в этом месяце, пишет NV.".