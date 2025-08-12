На дважды разбитый лицей в Старом Салтове вновь выделяют деньги — ХАЦ
Лицей в поселке Старый Салтов Харьковской области, который в 2022 году был поврежден в результате агрессии РФ, восстановлен за 205 миллионов гривен и в апреле 2025-го снова поврежден «Шахедами», теперь планируют законсервировать. Параллельно на его территории хотят строить подземную школу.
Отдел образования, молодежи и спорта Старосалтовского поселкового совета заключил договор с ФЛП Чегринец Тарас Григорьевич о создании проектно-сметной документации на консервацию здания на 764 тысячи гривен, информирует ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro.
«Сами работы по консервации вероятно будут стоить более 10 миллионов гривен. Кто будет делать проектную документацию? Тарас Чегринец зарегистрировал ФЛП только в 2025 году. За это время он успел получить подряд на технадзор ремонта котлов в Печенегах и два соглашения на создание проектов защитных сооружений трансформаторов от ХОВА», — сообщают активисты.
Напомним, Старосалтовский лицей ремонтировали в 2023-2024 годах. Он был значительно поврежден еще в 2022-м, когда россияне пытались наступать из Волчанска. Всего на ремонт лицея потратили около 205 миллионов гривен. Подрядчиком было ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон». Тогда предусматривали ремонт подвала, но не полноценное укрытие, где можно было бы учиться во время обстрелов. Лицей расположен в 18 километрах от украинско-российской границы.
В ночь на 6 апреля 2025 года россияне атаковали восстановленный лицей пятью ударными беспилотниками. По данным областной прокуратуры, были частично повреждены фасад, кровля, коридоры и классы. Также было разрушено сооружение для выдачи гуманитарной помощи, где хранились парты для лицея.
После того как лицей во второй раз разбомбили, Старосалтовский поселковый совет объявил тендер на строительство на его территории защитного сооружения — подземной школы. 12 мая договор на 144 миллиона гривен вновь был заключен с ООО «Слобожанская строительная компания «Саргон». Харьковский антикоррупционный центр заявлял о завышении цен.
Новости по теме:
- Категории: Харьков, Экономика; Теги: консервация, лицей, новости Харькова, старый салтов, харьковский антикоррупционный центр;
