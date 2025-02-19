В центре Харькова законсервируют здание — памятник архитектуры

Противоаварийные неотложные консервационные работы запланировали в Харьковском художественном музее, здание которого на улице Жен Мироносиц, 11, получило повреждения в результате обстрелов весной 2022 года.

Договор между музеем, который является областным коммунальным учреждением, и ООО «Унистрой» на 300 тысяч гривен опубликован на портале публичных закупок ProZorro.

Согласно договору, до 25 декабря текущего года фирма должна провести ряд демонтажных работ, ремонт кирпичной кладки стен, выполнить оштукатуривание, закрыть два окна, а также накрыть кровлю рулонными материалами.

Здание на улице Жен Мироносиц, 11, является памятником архитектуры и истории местного значения. Музей получил повреждения в результате взрывных волн весной 2022 года: вылетели стекла, пострадали кровля и подвесные потолки. Отсутствие окон нарушило температурно-влажностный режим.

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