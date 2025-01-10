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Подземное хранилище для культурного наследия хотят построить на Харьковщине

Культура 19:34   10.01.2025
Елена Нагорная
Подземное хранилище для культурного наследия хотят построить на Харьковщине Фото: ХОВА

Защитное сооружение двойного назначения для хранения ценных музейных фондов хотят построить на Харьковщине.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал на встрече с заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галиной Григоренко, передает пресс-служба обладминистрации.

«Для Харьковщины, как приграничной области, одной из ключевых задач является создание безопасных условий для сохранения культурного наследия. Харьковская ОВА подала уникальный проект строительства первого в Украине защитного сооружения двойного назначения, которое станет надежным хранилищем для ценных музейных фондов», — сказал Синегубов.

За три года полномасштабной войны в Харьковской области было разрушено или повреждено 340 объектов культуры. Больше всего разрушениям подверглись библиотеки, музеи и клубы. Десять учреждений культуры уже удалось восстановить, пишет ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 19:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитное сооружение двойного назначения для хранения ценных музейных фондов хотят построить на Харьковщине.".