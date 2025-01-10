Подземное хранилище для культурного наследия хотят построить на Харьковщине
Защитное сооружение двойного назначения для хранения ценных музейных фондов хотят построить на Харьковщине.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал на встрече с заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галиной Григоренко, передает пресс-служба обладминистрации.
«Для Харьковщины, как приграничной области, одной из ключевых задач является создание безопасных условий для сохранения культурного наследия. Харьковская ОВА подала уникальный проект строительства первого в Украине защитного сооружения двойного назначения, которое станет надежным хранилищем для ценных музейных фондов», — сказал Синегубов.
За три года полномасштабной войны в Харьковской области было разрушено или повреждено 340 объектов культуры. Больше всего разрушениям подверглись библиотеки, музеи и клубы. Десять учреждений культуры уже удалось восстановить, пишет ХОВА.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: культура, музеи, новости Харькова, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитное сооружение двойного назначения для хранения ценных музейных фондов хотят построить на Харьковщине.".