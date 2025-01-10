Підземне сховище для культурної спадщини хочуть побудувати на Харківщині
Захисну споруду подвійного призначення для зберігання цінних музейних фондів хочуть збудувати на Харківщині.
Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на зустрічі із заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій України Галиною Григоренко, передає пресслужба обладміністрації.
«Для Харківщини, як прикордонної області, одним із ключових завдань є створення безпечних умов для збереження культурної спадщини. Харківська ОВА подала унікальний проєкт будівництва першої в Україні захисної споруди подвійного призначення, яка стане надійним сховищем для цінних музейних фондів», – сказав Синєгубов.
За три роки повномасштабної війни в Харківській області було зруйновано або пошкоджено 340 об’єктів культури. Найбільше руйнувань зазнали бібліотеки, музеї та клуби. Десять закладів культури вже вдалося відновити, пише ХОВА.
Читайте також: Яким сумним досвідом готовий поділитись Харків з іншими містами – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Харків; Теги: культура, музеи, новини Харкова, Олег Синегубов, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підземне сховище для культурної спадщини хочуть побудувати на Харківщині»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисну споруду подвійного призначення для зберігання цінних музейних фондів хочуть збудувати на Харківщині.".