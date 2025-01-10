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Підземне сховище для культурної спадщини хочуть побудувати на Харківщині

Культура 19:34   10.01.2025
Олена Нагорна
Підземне сховище для культурної спадщини хочуть побудувати на Харківщині Фото: ХОВА

Захисну споруду подвійного призначення для зберігання цінних музейних фондів хочуть збудувати на Харківщині.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів на зустрічі із заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій України Галиною Григоренко, передає пресслужба обладміністрації.

«Для Харківщини, як прикордонної області, одним із ключових завдань є створення безпечних умов для збереження культурної спадщини. Харківська ОВА подала унікальний проєкт будівництва першої в Україні захисної споруди подвійного призначення, яка стане надійним сховищем для цінних музейних фондів», – сказав Синєгубов.

За три роки повномасштабної війни в Харківській області було зруйновано або пошкоджено 340 об’єктів культури. Найбільше руйнувань зазнали бібліотеки, музеї та клуби. Десять закладів культури вже вдалося відновити, пише ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисну споруду подвійного призначення для зберігання цінних музейних фондів хочуть збудувати на Харківщині.".