У центрі Харкова законсервують будівлю – пам’ятку архітектури

Протиаварійні невідкладні консерваційні роботи запланували у Харківському художньому музеї, будівля якого на вулиці Жон Мироносиць, 11, отримала пошкодження внаслідок обстрілів навесні 2022 року.

Договір між музеєм, який є обласним комунальним закладом, та ТОВ «Унистрой» на 300 тисяч гривень опублікований на порталі публічних закупівель ProZorro.

Згідно з договором, до 25 грудня поточного року фірма має провести низку демонтажних робіт, ремонт цегляної кладки стін, виконати оштукатурювання, закрити два вікна, а також накрити покрівлю рулонними матеріалами.

Будівля на вулиці Жон Мироносиць, 11, є пам’яткою архітектури та історії місцевого значення. Музей отримав пошкодження внаслідок вибухових хвиль навесні 2022 року: вилетіли стекла, постраждали покрівля та підвісні стелі. Відсутність вікон порушила температурно-вологісний режим.

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