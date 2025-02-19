У центрі Харкова законсервують будівлю – пам’ятку архітектури
Протиаварійні невідкладні консерваційні роботи запланували у Харківському художньому музеї, будівля якого на вулиці Жон Мироносиць, 11, отримала пошкодження внаслідок обстрілів навесні 2022 року.
Договір між музеєм, який є обласним комунальним закладом, та ТОВ «Унистрой» на 300 тисяч гривень опублікований на порталі публічних закупівель ProZorro.
Згідно з договором, до 25 грудня поточного року фірма має провести низку демонтажних робіт, ремонт цегляної кладки стін, виконати оштукатурювання, закрити два вікна, а також накрити покрівлю рулонними матеріалами.
Будівля на вулиці Жон Мироносиць, 11, є пам’яткою архітектури та історії місцевого значення. Музей отримав пошкодження внаслідок вибухових хвиль навесні 2022 року: вилетіли стекла, постраждали покрівля та підвісні стелі. Відсутність вікон порушила температурно-вологісний режим.
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- Категорії: Культура, Харків; Теги: відновлення, консервация, музей, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протиаварійні невідкладні консерваційні роботи запланували у Харківському художньому музеї".